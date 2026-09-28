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https://www.24chasa.bg/sport/article/23639589 www.24chasa.bg

Братя Николови започват с "Лубе" утре

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Алекс и Мони Николови

По-малко от 10 след като приключиха с ангажиментите си с националния отбор, двете явления в родния волейбол - Александър и Симеон Николови, ще се съберат и в италианския гранд "Лубе" (Чивитанова). По-младият брат подписа с тима на батко си през лятото. И от новия сезон ще играят заедно на най-високо ниво. Алекс и Мони ще се присъединят към съотборниците си от утре.  Италианският отбор се готви вече пет седмици, като започва шеста, но националите получиха по-голяма почивка заради участието си в различни турнири през лятото.

Тимът на Николови ще изиграе първата си контрола на 4 октомври (неделя) срещу "Чистерна Волей".

Алекс и Мони Николови

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