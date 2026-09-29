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https://www.24chasa.bg/sport/article/23640813 www.24chasa.bg

В Германия: очертава се дерби между ЦСКА с Гиздол начело и бившия треньор на "Лудогорец"

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Маркус Гиздол и Томас Райс

 И авторитетното издание transfermarkt.de обяви, че германецът Маркус Гиздол е пред договор, с който да стане старши треньор на ЦСКА и да наследи спечелилия купата и суперкупата на България Христо Янев, който подаде оставка.

Сайтът акцентира и на това, че така бившият наставник на "Хофенхайм", "Хамбургер" и "Кьолн" ще срещне при такъв сценарий на 26 ноември в София в мач от Лигата на конференциите турския "Трабзон".

Той откупи наскоро треньора на "Лудогорец" Томас Райс срещу милион евро, също германец.

Интересното е, че именно след уволнение на Гиздол от друг турски тим - "Самсун", именно Райс застана начело на него. 

Маркус Гиздол и Томас Райс

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