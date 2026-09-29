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Италия разби Турция в Бурса 4:1 (резултати от Лига...

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Италия разби Турция в Бурса 4:1 (резултати от Лигата на нациите)

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Снимка: Ройтерс

Турция – Италия 1:4

Грузия – Украйна 0:0

Армения – Черна гора 2:3

Латвия – Кипър 0:0

Белгия – Франция 0:1

Румъния – Босна и Херцеговина 2:4

Швеция – Полша 3:1

Северна Ирландия - Унгария 0:0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Ройтерс

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