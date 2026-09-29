Италия разби Турция в Бурса 4:1 (резултати от Лигата на нациите)

Турция – Италия 1:4
Грузия – Украйна 0:0
Армения – Черна гора 2:3
Латвия – Кипър 0:0
Белгия – Франция 0:1
Румъния – Босна и Херцеговина 2:4
Швеция – Полша 3:1
Северна Ирландия - Унгария 0:0
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Турция – Италия 1:4
Грузия – Украйна 0:0
Армения – Черна гора 2:3
Латвия – Кипър 0:0
Белгия – Франция 0:1
Румъния – Босна и Херцеговина 2:4
Швеция – Полша 3:1
Северна Ирландия - Унгария 0:0
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