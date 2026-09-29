Клоп с исторически най-слаб старт за треньор на Германия

В Юрген Клоп масовият фен на германския национален вижда месия за спирането на пропадането му. В първите си 2 мача начело на родината обаче 59-годишният специалист не само не успя да запише победа, но и стана притежател на исторически антирекорд.

След 0:1 от Гърция в Лигата на нациите насред Аугсбург Клоп е притежател на най-слабия старт за треньор на бундестима (важи за първите 2 мача). При дебюта му немците измъкнаха 1:1 като гости на Нидерландия.

Така Клоп се нареди до 2 легендарни имена. Сеп Хербергер и Хелмут Шьон също не стигнаха до победа в първите си 2 срещи начело на Германия. Те обаче впоследствие изведоха бундестима до световната титла, съответно през 1954 и 1974 г.

Сега надеждите на най-големите оптимисти са това да направи и Клоп. Самият той се изказа в този дух.

“Предпочитам началото да е лошо, отколкото краят. Това е част от процеса.

Не беше окей да допуснем такъв гол. Не се справихме добре при него - не се защитавахме добре с физическата сила, която имаме. Справяхме се добре с натиска в началото на второто полувреме, но след това спряхме. Във футбола трябват тренировки и процеси.

Не очаквах случилото се, но и не ме изненада. Стига да си направиш правилните заключения, това пак може да е като победа.

Планът е да съберем много информация от тези две седмици и половина. Отваряме вратата за нови лица. Видях много положителни неща, но те не превърнаха представянето ни в доминация над противника”, заяви Клоп.

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо не остави съмнения, че е накърнено достойнството му от това, че остана резерва при победата с 2:1 над Норвегия в Осло.

След последния съдийски сигнал 41-годишният веднага се насочи към тунела, докато съотборниците му се събраха на терена, за да поздравят феновете си. За първи път от 18 г. Роналдо гледа цял официален мач на родината си от пейката.