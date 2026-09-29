"Барса" и "Реал" се срещат в съда в опит за помирение

Шефове на "Реал" и "Барселона" са повикани на 25 ноември за предварително доброволно уреждане на спора по процедура за клевета срещу каталунския клуб, като евентуален обвиняем е президентът на "Реал" Флорентино Перес.

Това споразумение и енетуално примирие трябва да се състои пред мадридски съд, като се позовава на депозирана жалба от "Барса" на 12 юни срещу Флорентино Перес, който през месец май е обвинил клуба от Барселона в маневри, чиято цел е да постигне по-добро отношение от футболните съдии.

Президентът на мадридския клуб имаше предвид "аферата Негрейра", кръстена на името на бившия шеф на съдиите в Испания, който бе обвинен, че е получавал пари от "Барселона". Доброволното уреждане на спора е етапът, който предхожда евентуална жалба срещу Флорентино Перес.

"Целта е Флорентино Перес да оттегли заявленията си, знаейки, че не са неверни, клеветящи и обидни към репутацията на клуба", написаха от "Барселона" през юни.

Ако примирието не се състои, "Барселона" ще подаде жалба, за да се даде ход на наказателно дело.