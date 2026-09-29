"Манчестър Юнайтед" усилено търси защитници

"Манчестър Юнайтед" се е насочил към трима нови защитници: по един играч на всеки фланг на защитата, както и допълнителен централен защитник, който да допълни настоящите младоци Лени Йоро и Ейдън Хейвън, пише Theatre of Red.

"Юнайтед" продължава да се интересува от левия бек на "Нюкасъл" Луис Хол, въпреки решението му да удължи договора си с настоящия си клуб. Алтернативен вариант е бекът на "Кристъл Палас" Тайрик Мичъл, чийто договор изтича през лятото. На противоположния фланг се съобщава, че се разглежда бразилецът Уесли от "Рома".

В централната част на защитата "Манчестър Юнайтед" се е ориентирал към Джерард Брантуейт от "Евертън" и панамеца Мурийо от "Нотингам". Решение за тях ще бъде взето, след като бъдат изяснени договорите на Хари Магуайър и Лисандро Мартинес, които изтичат през лятото на 2027 г.