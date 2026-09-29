Балде все по-близо до изхода на "Барса" още през януари

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Защитникът на "Барселона" Алекс Балде може да напусне клуба още през януари, твърди журналистът Жоао Жезус в социалните медии. "Ливърпул" продължава да се интересува от юношата на каталунците, но "Челси" и "Милан" също ещ се включат с оферти към испанеца през зимния трансферен прозорец.

Старши треньорът на лондончани Шаби Алонсо високо цени потенциала на 22-годишния защитник, докато мениджърът на "Милан" Рубен Аморим смята Балде за идеалното решение за проблемите на отбора си на позицията ляв бек.

Балде разбира, че защитниците Шави Еспарт и Жоао Кансело са пред него в момента като избор за титуляр от треньора Ханзи Флик.