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https://www.24chasa.bg/sport/article/23642007 www.24chasa.bg

"Челси" вади 70 милиона евро за резерва на Родри

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Мартин Субименди игра и в "Реал Сосиедад". Снимка: сайт на "Сосиедад"

"Челси" взе решение за следващия си шумен трансфер. Според El Nacional, "сините" планират да предложат на Арсенал 70 милиона евро за халфа Мартин Субименди. Самият футболист вече се е съгласил с трансфера и сега остава само да се постигне споразумение с "артилеристите".

Испанецът остана неизползвана резерва в почти всички мачове на световното това лято, тъй като твърд титуляр на неговата позиция беше Родри. Бившият футболист на "Реал Сосиедад" обаче влезе като в 91-ата минута на първото продължение на мястото на Родри по време на финала с Аржентина.

Субименди ще се очаква да запълни празнината в халфовата линия на "Челси", оставена след трансфера на полузащитника Енцо Фернандес в "Манчестър Сити". Старши треньорът на лондончани Шаби Алонсо, познава добре сънародника си, тъй като е работил с него във втория отбор на "Реал Сосиедад".

Субименди е готов да напусне "Арсенал" през зимния трансферен прозорец, след като загуби мястото си в титулярния състав и водеща роля в системата на старши треньора Микел Артета. От началото на сезона халфът е започнал само един мач и това беше като десен бек.

Мартин Субименди игра и в "Реал Сосиедад". Снимка: сайт на "Сосиедад"

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