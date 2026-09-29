Още един български треньор в Турция

Турският втородивизионен клуб "Мардин 1969", където играе българското крило Здравко Димитров, постигна споразумение с бившия национален треньор на България и на Босна и Херцеговина Ивайло Петев и той ще поеме поста старши треньор, съобщи akdenizmanset.com.tr.

Петев е известен с спечелването на 6 трофея с "Лудогорец", а освен като национален треньор, има сериозен опит в Европа с клубове като "Динамо" (Загреб, Хърватия), АЕЛ (Лимасол, Кипър) и "Омония" (Никозия, Кипър), "Ягелония" (Бялисток, Полша), "Университатя" (Крайова, Румъния), "Ал Кадисия" (Саудитска Арабия). От 28 май 2025 година датира и последното му предизвикателство с тима на "Бани Яс" от ОАЕ, с който се раздели след три месеца.

Петев вече пристигна в Турция, за да финализира договора си с клуба "Мардин 1969 Спор", каквото е пълното име на клуба. Там започнаха да търсят нов треньор след раздялата си с Ахмет Джингьоз на 24 септември. Под ръководството на Джингьоз отборът от Мардин постигна 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първите си 8 мача от първенството, натрупвайки 12 точки. След разговори с различни кандидати, ръководството на клуба е постигнало споразумение с Ивайло Петев. Очаква се 51-годишният български треньор, който вече е в града, скоро да бъде представен официално. За бившият полузащитник, играл като футболист основно в "Литекс", предизвикателството ще бъде първо за него в Турция.

По този начин клубовете в турския футбол с българско треньорско присъствие стават три. Станимир Стоилов заедно с Цанко Цветанов и Йончо Арсов водят елитния "Гьозтепе", Александър Гицов е помощник-треньор във "Фатих Карагюмрюк", а сега в "Мардин" очакват силни резултати и от Ивайло Петев.