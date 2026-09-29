Феновете в Бурса бурно поискаха оставката на треньора Монтела

Турският национален отбор претърпя тежка загуба с 1:4 от Италия в мач от Лигата на нациите, игран в Бурса. Резултатът предизвика остра реакция от страна на привържениците, които още през първото полувреме при резултат 0:3 започнаха масови скандирания за оставка на селекционера Винченцо Монтела.

Протестите на трибуните бяха насочени и към ръководството на футболната централа.

Поради ескалиращото напрежение и обидните реплики, президентът на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджъосманоглу напусна ложите преди края на срещата.

Недоволството на феновете е продиктувано и от предходните слаби резултати на тима. Сред тях са отпадането в груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. и домакинската загуба с 0:1 от Франция.

На пресконференцията след двубоя Винченцо Монтела изрази изненада от реакцията на публиката и категорично отказа да подаде оставка, заявявайки, че вярва в настоящия проект. Въпреки това, ръководството на федерацията свика извънредно заседание, на което ще се обсъжда бъдещето на треньорския щаб, пишшат медиите в Труция.