УЕФА раздава 31,5 млн. на клубовете заради Лигата на нациите

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УЕФА ще разпредели 31,5 милиона евро между клубовете, чиито играчи са участвали в турнира Лига на нациите през сезон 2024/25.

Плащането е част от меморандума за сътрудничество между УЕФА и Асоциацията на европейските футболни клубове, в която членуват повече от 800 отбора от цяла Европа.

От УЕФА посочиха, че общата сума, която клубовете ще си разпределят за участието на техни играчи в Лигата на нациите през сезон 2024/25, през настоящия сезон 2026/27 и квалификациите за Евро 2028 е 104 милиона евро.

Общо 611 клуба от цяла Европа, някои от тях аматьорски, ще вземат дял от сумата от 31,5 милиона евро. Най-много пари ще получи РБ (Лайпциг) - 353 000 евро, тъй като е имал цели 16 национали.