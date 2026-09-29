Помощник на Ралф Рангник пое ЦСКА

Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезон 2026/27 г. с опция за удължаване с 1 година и ще изведе "червените" в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството.

Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които "Хофенхайм", "Хамбургер" и "Кьолн", с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция.

През 2011 г. е асистент на Ралф Рангник в "Шалке 04", с който печели Купата на Германия.

В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските "Санкт Гален" и "Грасхопър" и германските "Херта", "Щутгарт", "Хофенхайм", "Шалке 04" и "Волфсбург". За кратко води и първите отбори на "Херта" и "Гройтер Фюрт".

Част от новия треньорския екип на "армейците" ще бъде още Якоб Браун, а щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти.

ЦСКА приветства Маркус Гиздол с добре дошъл и му желае много успехи начело на 31-кратния шампион на България!, се казва в официалното съобщение а клуба.

Официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на ЦСКА ще се състои в следващите дни, като точната дата, час и място на събитието ще бъдат оповестени своевременно.