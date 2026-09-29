16-годишен футболист почина по време на мач на остров Тасос

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16-годишният футболист Аслан Джана почина, след като получи тежка травма на главата по време на мач на стадиона в Панагия, на остров Тасос.

Инцидентът е станал още в началото на двубоя между „Аякс Панагия" и „Виронас Б", част от местното първенство на Футболната асоциация на Кавала.

При спор за висока топка в близост до страничната линия Джана, който е от албански произход, загубил равновесие, излязъл извън очертанията на терена и ударил силно тила си в ограждение край игрището.

След сблъсъка 16-годишният футболист загубил съзнание, а двубоят бил прекратен. Лекарят на мача му оказал първа помощ и преценил, че младият футболист трябва да бъде транспортиран до болницата в Кавала.

Джана бил настанен в интензивното отделение с тежка черепно-мозъчна травма. Въпреки усилията на лекарите той е починал днес, съобщава KavalaNews.gr.

Случаят се разследва от прокуратурата в Кавала. Освен обстоятелствата около самия инцидент, разследването обхваща и инфраструктурата на спортното съоръжение.

Властите проверяват лицензионното досие на стадиона, както и дали са били спазени предписаните мерки за безопасност и защита на спортистите по време на мачовете.

Трагичният случай разтърси спортната общественост в района на Кавала и Ксанти. В местните футболни среди новината за смъртта на младия футболист предизвика силна реакция и множество коментари за спортната инфраструктура в района.