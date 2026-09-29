Във Франция величаят Зидан, той хвали 25-годишен халф от “Комо”

“Всичко, до което се докосне Зидан, се превръща в злато.”

С това заглавие излезе вестник “Екип” по повод втория пореден успех над Франция под ръководството на световния шампион от 1998 г. “Петлите” без най-голямата си звезда - Килиан Мбапе, победиха 1:0 Белгия и са 100-процентови в своята група.

Самият Зидан почти изцяло смени състава спрямо победата преди 4 дни над Турция със същия резултат. Легендата отличи един от дебютантите в състава на Франция - Лукас да Куня. Допреди 3 г. въпросният играеше в слабака по онова време “Комо” от втора дивизия на Италия. Той се озова там, защото нито един отбор от Франция не го иска. Но година и половина по-късно Куня го иска целият свят. Той обаче остава отдаден на отбора, който спасява кариерата му. И сега играе в същинската фаза на Шампионската лига с “Комо”.

“Познавам добре качествата му. Много съм радостен за него, защото никак не е лесно да дебютираш и да се впишеш в състав, който тепърва опознаваш. За мнозина това беше ново изживяване. Той игра освободено и показа точно това, което исках от него – така, както се представя и в клубния си отбор “Комо”, каза Зидан по адрес на 25-годишният футболист.

В Италия продължават да не са уверени в качествата на националния си отбор въпреки първата победа от близо 2 г. над малко по-сериозен опонент.

4-кратният световен шампион победи като гост Турция 4:1 в Бурса, но медиите на Ботуша призовават да не хранят големи надежди.

“Красива нощ в Турция. Почти магическа. Италия не беше играла така отдавна и не беше лесно след ужасната нощ срещу Белгия”, пише в анализа за срещата си Фабио Ликари от “Гадзета дело спорт” в анализа след двубоя в Бурса. Освен одата си по селекцията на Роберто Манчини, който се завърна на бял кон след поредицата от провали на неговите заместници, обаче от спортната библия добавя: “Нека не се заблуждаваме, че сме решили всичките си проблеми”.

След кошмара срещу Италия пък цяла Турция иска главата на селекционера - италианеца Винченцо Монтела. На стадиона в Бурса ясно се чуха призиви за оставката на треньора, въпреки че наставникът буквално възроди националния отбор през последните три години, в които е начело. Спецът обаче първо се изложи жестоко на мондиала през лятото, а сега по всичко изглежда, че комшиите ще изпаднат от елитната дивизия “А” на Лигата на нациите.