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Чехия: Ще изпълним ангажимента си към НАТО при рус...

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Младежки национал: Никой не очакваше да бием Португалия

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Националният ни отбор до 21 г. ликува след гръмката победа над Португалия. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Според мен никой не очакваше да победим Португалия. Ще излезем без напрежение срещу един много добър отбор на Чехия и вярвам, че ще постигнем много добър резултат.

Това каза един от лидерите на младежките ни национали - Асен Митков. Селекцията на Тодор Янчев гостува тази вечер от 19 ч на Чехия в квалификациите за европейското първенство до 21 г. догодина. Нашите към момента са на 3-о място, като изостават на една точка от чехите, които са втори. Убедителен лидер в подреждането е Португалия, чиято звездна селекция в петък бе победена от нашия тим 2:1 в Пазарджик. Първият в групата се класира директно, а вторият тим отива на бараж.

До края на пресевките остават два мача за младежите - този с Чехия в Храдец Кралове и домакинство на Шотландия. Ако не паднем тази вечер, ще имаме реален шанс да сме в позиция да атакуваме заветното второ място, но това минава през задължителна победа над британците следващата седмица.

Очакваме да победим Чехия. Ще бъде много трудно. Трябва ни добър резултат. И хикс ни устройва, но отиваме за победа. Не трябва да излизаме за хикс, а трябва да излезем на всяка цена за победа. Ние трябва да излезем освободени психически срещу Чехия”, каза полузащитникът на “Левски” Митков преди заминаването на тима ни за Чехия.

Колегата му в националния тим Никола Илиев обясни, че той и съотборниците му имат план за двубоя. И трябва да го следват, ако искат да спечелят.

Отиваме за победа в Чехия, трите точки са най-важни за нас. Трябва ни победа, мачът ще бъде много труден със сигурност. Нас не ни интересува срещу кого играем. Раздаваме се 100% и отиваме за трите точки. Здраво стъпили сме на земята. Всеки от нас знае какво трябва да направи, за да го постигнем”, добави бившият играч от школата на италианския “Интер”.

Националният ни отбор до 21 г. ликува след гръмката победа над Португалия. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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