Младежки национал: Никой не очакваше да бием Португалия

Според мен никой не очакваше да победим Португалия. Ще излезем без напрежение срещу един много добър отбор на Чехия и вярвам, че ще постигнем много добър резултат.

Това каза един от лидерите на младежките ни национали - Асен Митков. Селекцията на Тодор Янчев гостува тази вечер от 19 ч на Чехия в квалификациите за европейското първенство до 21 г. догодина. Нашите към момента са на 3-о място, като изостават на една точка от чехите, които са втори. Убедителен лидер в подреждането е Португалия, чиято звездна селекция в петък бе победена от нашия тим 2:1 в Пазарджик. Първият в групата се класира директно, а вторият тим отива на бараж.

До края на пресевките остават два мача за младежите - този с Чехия в Храдец Кралове и домакинство на Шотландия. Ако не паднем тази вечер, ще имаме реален шанс да сме в позиция да атакуваме заветното второ място, но това минава през задължителна победа над британците следващата седмица.

Очакваме да победим Чехия. Ще бъде много трудно. Трябва ни добър резултат. И хикс ни устройва, но отиваме за победа. Не трябва да излизаме за хикс, а трябва да излезем на всяка цена за победа. Ние трябва да излезем освободени психически срещу Чехия”, каза полузащитникът на “Левски” Митков преди заминаването на тима ни за Чехия.

Колегата му в националния тим Никола Илиев обясни, че той и съотборниците му имат план за двубоя. И трябва да го следват, ако искат да спечелят.

Отиваме за победа в Чехия, трите точки са най-важни за нас. Трябва ни победа, мачът ще бъде много труден със сигурност. Нас не ни интересува срещу кого играем. Раздаваме се 100% и отиваме за трите точки. Здраво стъпили сме на земята. Всеки от нас знае какво трябва да направи, за да го постигнем”, добави бившият играч от школата на италианския “Интер”.