2 наши дамски бригади с наряди за Лига Европа

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Женският ни футбол може да не се развива с най-бързи темпове, но пък за сметка на това в направлението при дамите в реферството нещата са малко по-различни.

Две наши бригади получиха наряди за втория предварителен кръг от Лига Европа.

Най-добрата ни главна съдийка Християна Гутева ще отговаря за срещата между “Волеренга” (Норвегия) и “Фейенорд” (Нидерландия). Помощници на реферката ни ще са Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева. За 4-ия съдия пък бригадата допълва Любомира Банова.

Кристина Георгиева е пратена от европейската футболна централа като главен арбитър на двубоя “Рейнджърс” (Шот) - “Хамарби” (Шв). На Георгиева ще помагат Лилия Думбалакова и Дориета Велева. Четвърти рефер на двубоя ще е Валерия Петрова.

