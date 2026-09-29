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https://www.24chasa.bg/sport/article/23645606 www.24chasa.bg

2 наши дамски бригади с наряди за Лига Европа

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Християна Гутева

Женският ни футбол може да не се развива с най-бързи темпове, но пък за сметка на това в направлението при дамите в реферството нещата са малко по-различни.

Две наши бригади получиха наряди за втория предварителен кръг от Лига Европа.

Най-добрата ни главна съдийка Християна Гутева ще отговаря за срещата между “Волеренга” (Норвегия) и “Фейенорд” (Нидерландия). Помощници на реферката ни ще са Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева. За 4-ия съдия пък бригадата допълва Любомира Банова.

Кристина Георгиева е пратена от европейската футболна централа като главен арбитър на двубоя “Рейнджърс” (Шот) - “Хамарби” (Шв). На Георгиева ще помагат Лилия Думбалакова и Дориета Велева. Четвърти рефер на двубоя ще е Валерия Петрова.

Християна Гутева

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