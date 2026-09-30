Гиздол опитва да върне Томас Нойберт в ЦСКА

Германският треньор търси още двама помощници

Кондиционният специалист Томас Нойберт може да се завърне в ЦСКА, след като сънародникът му Маркус Гиздол официално бе обявен за наставник на тима. Вероятно първата му тренировка ще е още в сряда на базата в Панчарево.

В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден опит по европейските терени като асистент в швейцарските “Санкт Гален” и “Грасхопър” и германските “Херта”, “Щутгарт”, “Хофенхайм” и “Шалке 04”. За кратко води и първите отбори на “Херта” и “Гройтер Фюрт”.

Част от новия треньорски екип на армейците ще бъде още Якоб Браун, който е анализатор, а щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти.

Томас Нойберт работи в ЦСКА от лятото на 2016 г., като е на поста при Едуард Йорданеску, Стамен Белчев, Христо Янев, Нестор Ел Маестро, Любослав Пенев. На 21 март 2019 г. се разделя с “червените” и заминава за ОАЕ, за да работи в “Ал Уасъл”.

Оттам се върна в румънския гранд ФКСБ и заемаше поста на кондиционен треньор до 9 март, след което напусна. В момента тимът на Джиджи Бекали е в невероятна криза и също като ЦСКА търси треньор.

Нойберт предаде всичко в ръцете на Кирил Динчев, който в момента е кондиционен треньор на “Славия” и “белите” са един от най-добре подготвените физически отбори в първенството.

Физическата подготовка е в основата на играта на Гиздол, който разчита на тотална преса. Затова играчите трябва да имат изключителен капацитет на терена, който в ЦСКА трудно ще се постигне веднага. Традиция от последните години е през първото полувреме играчите да се разхождат поне първите 25 минути, докато съперникът не им набута някой гол. Следват период на събуждане и евентуално обръщане на мача.

Много интересно ще бъде как Маркус Гиздол ще се сработи в сложната спортно-техническа структура в Борисовата градина.

Дебютът му ще е повече от интересен. На 11 октомври от 20 часа в полите на Витоша е цесекарското дерби с ФК ЦСКА 1948, който в последните сезони е един от най-добрите отбори в България. Въобще след паузата за националните отбори “червените” имат най-сложната програма. Следват двубой с “Лудогорец” и две столични дербита със “Славия” и “Левски”. Мачовете са обърнати заради президентските избори и отказа на МВР да отпусне охрана на вечния сблъсък по време на втория тур.

До края на есенния полусезон следват гостувания на “Ботев” в Пловдив и “Дунав” в Русе, както и домакинство на “Септември”.

В ЦСКА се забавиха с избора на заместник на Христо Янев и сега остава съвсем малко време на германеца да работи с отбора. Договорът му е само до края на сезона, след което има опция за още една година, което не е далечна перспектива.

Гиздол става третият немски треньор в първенството ни след Рюдигер Абрамчик, който изкара 7 мача в “Левски” и Томас Ройс, останал в “Лудогорец” само 2 месеца.

