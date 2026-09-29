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Женският национален отбор с квота за световното

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Националките по волейбол Снимка: VNL

Женският национален отбор на България по волейбол се класира за световното първенство през 2027 година.

"Нашият тим, който стигна до осминафинал на европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България е на 29-о място, което е достатъчно", написаха на официалния сайт на волейболната централа.

21-вото Световно първенство ще се състои в САЩ и Канада в периода 20 август – 5 септември.

Като домакини досега са обявени единствено трите американски града Анахайм, Омаха и Орландо. Тепърва Канада ще определи официално залите в страната, които ще приемат срещи от надпреварата.

Двете държави се класират по право за турнира като организатори. Останалите, които вече имат квоти, са европейските шампионки от Турция, Италия, Доминиканска република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия. Българският национален отбор е в групата, която се класира според ранкинга си.

При последното си участие на първенството на планетата през 2025 година в Тайланд българският отбор отпадна в Група "Е" след три загуби от отборите на Турция, Канада и Испания.

Националките по волейбол Снимка: VNL
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