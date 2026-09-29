Националите зациклиха на дъното - кръгла нула срещу Естония

Националният отбор на България по футбол яко е зациклил на дъното. И от видяното в първите 2 мача от Лигата нациите, е по-вероятно да задълбае още повече в него, отколкото да изплюва. Защото нататък ни чакат още по-тежки мачове.

Причината - отбори, които смятахме за много по-слаби от нас, вече видимо са по-добри. И създават повече положения пред родната врата.

След срамната и историческа загуба 1:2 от Люксембург в събота на наша земя, тази вечер селекцията на Александър Димитров не победи друга нация, която влиза в графата футболно джудже - Естония. В Пловдив нашите направиха 0:0 пред погледа на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо и легендата Христо Стоичков във втори двубой от дивизия C група 4 на Лигата на нациите. Това бе първа точка за нашите. А следват 2 гостувания - първо на Исландия в събота, а след това на Люксембург на 6 октомври от тази пауза за националните отбори.

Пред по-малко от 500 зрители на "Христо Ботев" естонците, които са много зад България в световната ранглиста, имаха по-добрите шансове - фрапантен пропуск, отменен гол и греда. А нашите застрашиха съперника само с един хубав удар от дистанция на Илия Груев. И показаха, че зададената от президента на БФС цел - класиране в по-горната дивизия, е мираж.

Едва в 15-ата мин дойде първият удар от страна на наш футболист по посока вратата на съперника. Лукас Петков пробва от над 25 метра шут, но той прелетя встрани от стража на гостите.

Малко по-късно и Здравко Димитров пробва късмета си, но и неговият изстреля не намери целта и топката премина над вратата на Естония.

В 18-ата дойде и първият точен удар за селекцията на Александър Димитров. Илия Груев стреля с глава след корнер, но Карл Хайн спаси без проблеми.

В 28-ата мин гредата спаси България. Стефан Велков извърши нарушение на границата на наказателното поле. Зад топката застана Маркус Поом, който без проблеми прокара топката покрай стената, но за късмет на Даниел Наумов, кълбото се отби в страничния стълб.

На почивката Александър Димитров, селекционерът на България, направи 3 промени. В игра се появиха Кристиян Балов, Петко Панайотов и Асен Чандъров. Триото замени Кристиян Стоянов, Здравко Димитров и Борислав Цонев.

Втората част започна с по-активни действия на родната селекция. В 55-ата мин Стефан Велков се извиси при едно центриране, но ударът му бе отби в играч на съперника и нашите спечелиха корнер. След него обаче не се стигна до нищо, застрашаващо вратата на Естония.

В 56-ата мин защитата Александър Димитров допусна груба грешка. Иван Турицов пробва да върне с глава топката към вратаря ни Наумов. Вместо това обаче бекът я подари в краката на резервата Матиас Манилаан. Нападателят се измъкна от Наумов и стреля, но капитанът на България Кристиан Димитров се хвърли пожертвователно пред голлинията и предотврати сигурния гол в нашата врата.

В 65-ата мин Манилаан бе оставен сам в наказателното поле и след удар с глава прати топката в мрежата на Наумов, но страничният съдия вдигна флага си. Засадата явно не тънка, защото реферите от ВАР я преглеждаха близо минута, но в крайна сметка потвърдиха решението на главния арбитър.

3 мин по-късно Иван Турицов пусна хубав към на границата на наказателното поле към Илия Груев. Най-добрият роден футболист за миналата година си бутна топката и пробва хубав удар в далечния ъгъл, но стражът на гостите от Естония - Хайн изби със сетни усилия в корнер. След него се получи карамбол в пеналта, а нашите имаха и леки претенции за дузпа, но съдията остана безмълвен.

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Възпитаниците на Александър Димитров има възможност да измият малко срама, след като преди 3 дни в Пловдив 1:2 от Люксембург. Ако паднем тази вечер, е ясно, че ще изкопаем ново дъно и уж от амбицията да спечелим групата, ще се окаже, че ще завършим последни.

В сравнение с историческото поражение на нашите, треньорът прави 4 промени в настоящия си състав.

Ето съставите на двата отбора:

България: 1. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров, 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски, 7. Борислав Цонев, 4. Илия Груев, 22. Кристиян Стоянов, 10. Здравко Димитров, 20. Лукас Петков, 16. Марин Петков.

Естония: 1. Карл Хайн, 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 3. Максим Паскотси, 18. Карол Метс, 5. Ерко Тугяс, 7. Роби Саарма, 4. Матиас Кяйт, 8. Маркус Соометс, 20. Маркус Поом, 14. Патрик Кристал, 9. Карел Мустмаа