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https://www.24chasa.bg/sport/article/23646847 www.24chasa.bg

Състоянието на плувния басейн бе коментирано на среща в Кърджали

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Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов и председателят на Комисията по младежта и спорта Петър Стойчев посетиха Кърджали, за да проведат разговор с местната власт за съдбата на плувния комплекс „Арпезос".

От години той остава затворен за състезатели и граждани, въпреки че беше ремонтиран с държавни средства. Мотивът на местната власт е, че не може да издържа това съоръжение.

В разговорите за съдбата на басейна участваха областният управител на Кърджали Бисер Николов, кметът Ерол Мюмюн, както и зам.председателят на „Прогресивна България" Емине Гюлестан.

„Кърджали трябва да може да осигури възможност на плувните клубове да провеждат тренировки и състезания, както и на гражданите да плуват в едно модерно съоръжение. Целта на нашите срещи беше да убедим местната власт, че пускането на басейна трябва да е приоритет. Когато стои затворен той се амортизира и ще стане негоден за каквато и да е дейност", посочи генерелният секретар на БОК.

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