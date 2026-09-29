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Алекс Николов: Да тренирам в залата на “Лубе” с Мони, е уникално

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Алекс и Мони имаха около 10 дни почивка след дългото лято с националния отбор преди да се присъединят към клубния си тим. СНИМКА: “ЛУБЕ”

След дългото лято, включващо 3 турнира в Лигата на нациите и европейското първенство, двамата ни най-големи асове във волейбола отново тренират заедно.

Братята Алекс и Симеон Николов направиха първо занимание като волейболисти на италианския гранд “Лубе”. По-големият брат от години носи екипа на тима, а през лятото с отбора подписа и разпределителят.

“Страхотно е да тренирам с Мони в залата на “Лубе”. Чувствам се добре. Това е моят дом, а сега и Мони е тук. Това наистина ми влияе - усещам разликата”, разказа Александър Николов пред клубния сайт на “Лубе”.

И добавя: “Ние двама сме темпераментни братя, които споделят толкова голяма страст за волейбола. Възможни са и конфликти. Ние се мотивираме взаимно, може би ще станете свидетели на подобни сцени, но всяка размяна на реплики е за доброто на отбора”.

През миналия сезон Алекс стана реализатор номер 1 в Италия. Братът му Мони пък игра в Русия, където работи с легендата на българския волейбол Пламен Константинов в “Локомотив” (Новосибирск).

Договорите на братя Николови с италианския гранд са до 2029 г.

Алекс и Мони имаха около 10 дни почивка след дългото лято с националния отбор преди да се присъединят към клубния си тим. СНИМКА: “ЛУБЕ”

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