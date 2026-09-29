Везенков с победа над "Жалгирис" пред Шак и Сабонис

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Защитаващият титлата си "Олимпиакос" се наложи над Жалгирис с 93:91 (21:24, 23:20, 20:19, 29:28) като гост в Литва в среща от втория кръг в Евролигата. Александър Везенков и съотборниците му от атинския гранд, който в неделя спечели Суперкупата на Гърция, постигнаха втора поредна победа в надпреварата.

На трибуните в "Жалгирио Арена" бяха две легенди - Шакил О'Нийл, чието пътуване до Каунас е свързано с партньорството на "Жалгирис" с NordVPN - компания, която той представлява като посланик, както и именитият литовец Арвидас Сабонис.

Везенков отново бе сред най-добрите на терена, завършвайки с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 игрови минути. Американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър се отчете с 4 точки, 1 борба и 6 асистенции, а най-резултатен за успеха на "Олимпиакос" беше Еван Фурние с 19 точки и 1 борба.

За "Жалгирис", който продължава с победа и загуба в турнира, Стърлинг Браун реализира 20 точки.

Сега за "Олимпиакос" предстои още едно гостуване в Евролигата – на 1 октомври срещу италианския "Виртус" (Болоня), а в неделя ще започне и сезона в гръцкия шампионат с гостуване на "Ираклис".

"Барселона", чийто екип носи американецът с български паспорт Умоджа Гибсън, допусна първа загуба, отстъпвайки при гостуването си на "Дубай" с 87:94.

Гибсън отбеляза 12 точки, 2 борби и 2 асистенции, а Кевин Пънтър се отчете с 25 точки, 5 борби и 2 асистенции за каталунския тим.

За записалия втора поредна победа отбор от "Дубай" Мфионду Кабенгеле бе най-резултатен с 21 точки и 6 борби.