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След новия резил селекционерът на България Александър Димитров подаде оставка

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Александър Димитров Снимка: Startphoto.bg

След срамната загуба 1:2 от Люксембург в събота и днешното 0:0 с Естония селекционерът на България Александър Димитров подаде оставка.

"Не изпълнихме целта. Явно съм загубил част от доверието у играчите. Не се получиха резултатите, които ние искахме. Благодаря на всички в БФС - президент и т.н. Съжалявам, че не успях да оправдая доверието на Георги Иванов. Желая успех на следващия треньор", каза Александър Димитров след равенството с Естония.

Още след мача с Люксембург той каза, че ако не изпълни целта, поставена от ръководството на БФС - класиране в по-горната дивизия на Лигата на нациите, сам ще си тръгне. 

Така не е ясно кой ще поеме кормилото за следващите 2 мача на нашите, които са в следващите дни. В събота гостуваме на Исландия, а 3 дни по-късно имаме визита на Люксембург.

Той пое България през миналата година в разгара на световните квалификации, като замени Илиан Илиев.

Александър Димитров

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