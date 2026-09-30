Испания удари 4:1 Хърватия за нов рекорд от 40 мача без загуба (резултати от Лигата на нациите)

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Световният и европейски шампион Испания удари 4:1 у дома Хърватия в мач от дивизия А в Лигата на нациите и така закръгли рекордната си серия без загуба на 40 мача.

За последно Испания иберицийте паднаха 0:2 от Шотландия в европейска квалификация през 2022 г.

Други резултати:

България - Естония 0:0

Люксембург - Исландия 0:3

Молдова – Фарьорски острови 1:1

Финландия - Беларус 0:0

Чехия – Англия 0:2

Шотландия – Швейцария 0:3

Словения – Северна Македония 2:0

Сан Марино – Албания 0:3

Словакия – Казахстан 2:1