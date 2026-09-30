"Ботев" скърби за смъртта на Илиян Филипов, вечният съперник Локо изказа съболезнования

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Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион "Христо Ботев", превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България, написаха от ръководството на "жълто-черните"

ПФК "Ботев" (Пловдив) изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

Това написаха на официалната си страница от "жълто-черния" тим, на който известният бизнесмен стана финансов благодетел през юни м.г. Собственик на акциите по това време остана Сдружение "ПФК Ботев". От 27 август т.г. пък Филипов официално влезе в управлението на "канарчетата" като председател на Съвета на директорите. Преди това фирмата му построи модерния стадион на отбора.

Вижте какво написаха от ръководството:

ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната" идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев", превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му!

Вечният съперник на "Ботев" - "Локомотив" (Пд), също излезе с позиция след смъртта на бизнесмена. "Черно-белите" изказаха съболезнования и съпричастност на близките и на привържениците на противниковия отбор.

Ето цялата им позиция:

С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.

В този труден момент изразяваме своята съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в ПФК Ботев и "жълто-черното" семейство.

Приемете нашите най-искрени съболезнования.

Поклон пред светлата му памет!