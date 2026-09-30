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Кой ще води националите след оставката на Александър Димитров - зависи от младежите

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Тодор Янчев Снимка: БФС

Мъжкият национален отбор на България ще има нов селекционер още тази вечер. След оставката на Александър Димитров, дошла след 0:0 с Естония в Пловдив, ръководството на БФС няма време да търси треньор, а следващият ни мач е в събота, когато гостуваме на Исландия. И затова от централата ще разчитат на собствен кадър.

Всичко обаче зависи от представянето на младежкия национален отбор. Тази вечер избраниците на Тодор Янчев гостуват на Чехия в предпоследен мач от квалификационната си група за европейското. Ако не загуби, то селекцията ни до 21 г, ще има реален шанс за второто място, което дава браво на бараж. 

Ако младежите обаче паднат и останат без шанс за континенталното първенство следващата година, то Тодор Янчев ще поеме лавиращия около дъното мъжкия национален тим.

При други обстоятелства, тоест футболистите до 21 г. запазят възможност за класиране за европейското, представителният ни тим ще бъде воден в следващите 2 мача - гостувания на Исландия и Люксембург, от Атанас Рибарски. В момента той е селекционер на тима до 19 г. Иначе брат му е част е парламента.

В кариерата си Рибарски е бил асистент в "Ботев" (Пд), има няколко години в "Берое", където е бил със статут на директор на академията. Работил е и в ЦСКА 1948, като започва като помощник, но в един момент е и наставник на първия отбор. Водил и "Крумовград".

 В националния тим за мъже е бил анализатор в щаба на Илиян Илиев.

Тодор Янчев Снимка: БФС

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