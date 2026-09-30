Атанас Рибарски пое националния отбор

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

41-годишният специалист имаше съвсем кратко време да превключи, след като вчера се върна с юношеския тим от Сърбия, където завърши на трето място сред четирите отбора на турнира "Стеван Вилотич - Челе" след равенства по 1:1 срещу домакините и Унгария, както и загуба с 0:1 от Румъния.

Атанас Рибарски е начело на юношите от 1 октомври 2025 г. Преди това е бил главен треньор само на два отбора от Първа лига - ФК ЦСКА 1948 за 5 мача между юни и август 2023 г. и на "Крумовград" за 15 мача от юни 2024 до март 2025 г.

Само преди броени дни се дипломира и с лиценз "Про" в треньорската школа на БФС.