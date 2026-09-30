Веселин Топалов ще играе срещу 30 шахматисти на остров Капри

Бившият световен шампион по шахмат Веселин Топалов ще се изправи едновременно срещу 30 съперници на остров Капри. Необичайното шахматно събитие ще се състои на 3 октомври от 15.30 часа на площад „Армандо Диас", съобщи италианската агенция Анса.

Става дума за традиционен формат в шахмата, известен като сеанс на едновременна игра, при който един шахматист играе паралелно на множество дъски срещу различни противници. В случая главният герой ще бъде българският гросмайстор Веселин Топалов, бивш световен шампион.

Събитието е организирано от община Капри съвместно с местния шахматен клуб . Официалният календар на Капри определя проявата като „Simultaneous Chess Exhibition -Challenge to former World Champion GM Veselin Topalov". Участието е с покани.

Изборът на мястото не е случаен. Шахматните партии ще се играят на открито, в центъра на Капри, или на едно от най-посещаваните места на острова. Така спортното събитие ще се превърне и в своеобразна публична атракция за жителите и гостите на острова.

За Топалов срещата на Капри идва след международен шахматен двубой от най-високо равнище. През септември 2026 г. българинът победи Гари Каспаров с 16:8 в специалния тридневен двубой Clutch Chess: The Legends, проведен от 11 до 13 септември в Сейнт Луис. За победата си Топалов получи 70 000 долара, плюс 20 000 долара бонуси, или общо 90 000 долара. Каспаров получи 50 000 долара за второто място и още 4000 долара бонуси, общо 54 000 долара.