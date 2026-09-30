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https://www.24chasa.bg/sport/article/23650324 www.24chasa.bg

Съдия №1 у нас с наряд за Латвия-Черна гора

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Антон Генов връчва на Радослав Гидженов наградата. Снимка: Startphoto.bg

Най-добрият роден съдия за изминалата година Радослав Гидженов получи наряд за 3-ия кръг от Лигата на нациите. Асеновградчанинът ще ръководи двубоя между Латвия и Черна гора в петък от дивизия C, група 2 на турнира.

На Гидженов ще помага изцяло родна бригада. Странични рефери ще са Петър Митрев и Мирослав Иванов. Четвърти съдия пък е Никола Попов.

На ВАР също има представител. Димитър Димитров е асистент на Клей Руперти от Нидерландия.

Борис Станков пък е изпратен за делегат на УЕФА на срещата между Босна и Херцеговина и Швеция. Сблъсъкът между двата, които участваха на мондиала през лятото, е в петък в Зеница.

Антон Генов връчва на Радослав Гидженов наградата.

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