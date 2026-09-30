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Дори в Сан Марино и Гибралтар събраха повече публика от тази на националния отбор

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Пред срамно малко публика се играя двубоят на националите с Естония в Пловдив. СНИМКА: СТАРТФОТО

Дори в Сан Марино и Гибралтар събраха повече публика от тази на националния отбор.

Това показват официалните данни по посещаемост след края на второто завъртане в Лигата на нациите.

Според тях при срамното 0:0 с Естония на трибуните на "Христо Ботев" в Пловдив снощи е имало 960 зрители. И това е най-ниската посещаемост от всички домакини, които нямат забрана или играят в друга държава.  По-малко публика са събрали само двубоите Израел-Ирландия, която се игра в Унгария, и Румъния-Босна пред празни трибуни.

Дори двубоите на абсолютните футболни джуджета Сан Марино и Гибралтар събират повече публика. На трибуните на мача Гибралтар-Андора (0:0) присъстват 1382 души. На Сан Марино-Албания (0:3) пък има 3402.

Иначе най-посетеният мач от това завъртане е Австрия-Косово - 47 хил.

Пред срамно малко публика се играя двубоят на националите с Естония в Пловдив. СНИМКА: СТАРТФОТО

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