Международният център за спортни изследвания: "Левски" е 8-и в света по контролиране на мачове

Шампионът на България "Левски" е на осмо място в света по индекс за контролиране на футболните срещи през този сезон. Това показва проучване на базирания в Швейцария Международен център за спортни изследвания (CIES).

Анализът разглежда данни от 68 първенства и около 1000 отбора, а резултатите са направени на базата на индекс, който измерва 27 показателя за възможностите и желанието на отделните отбори за контрол върху мачовете в националните си лиги. Тези показатели са разделени на три поднива с по 9 индикатора, отразяващи пресирането на съперника, контрола при изграждане на играта и колективното присъствие в атакуващата зона.

Германският гранд "Байерн" (Мюнхен) е лидер с индекс 100, а втори е испанският първенец "Барселона" с 97,1. Трети и португалският "Брага" с 93,7.

"Левски" получава индекс от 89,6, като пред "сините" по този показател са норвежкият "Будьо/Глимт" с 92.5, европейският клубен първенец "Пари Сен Жермен" с 91.7, лидерът в испанската втора лига "Кастейон" с 9,0 и италианският втородивизионен "Кремонезе" с 89,7.

Втори в класацията само от българските отбори е "Арда" със 71,5, трети е ЦСКА с 64,5, а четвърти е "Лудогорец" с 59,8, а с 58,0 ЦСКА 1948 е пети. Последен от тимовете от българския елит е "Славия" индекс от 32,0.