Решено: Формула 2 приключва със стартовете в Катар и ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов продължава да има шанс за титлата във Формула 2. Според доста източници вече е решено, че стартовете в Доха (Катар) и Абу Даби (ОАЕ) ще се състоят по план.

Официално обаче няма съобщение за последните стартове от календара на двете формули този сезон. То се очаква в средата на октомври.

Това означава, че битката на Никола срещу бразилеца Рафаел Камара и ирландеца Александър Дън продължава. В момента българинът е само на 7 точки от Камара в генералното класиране след стартовете в столицата на Азербайджан Баку.

При две състезания се разиграват цели 78 точки, което дори вкарва в битката и Габриеле Мини, Дино Беганович и Ноел Леон, но техните шансове минават пред пълен крах на челната тройка.

Поради това, че Формула 2 направи две основни състезания в Баку, се смяташе, че това може да е и фаналът на сезона.

В момента Цолов си е в Испания и очаква окончателното решение за края на календара.

Заради войната на Доналд Тръмп и Израел срещу Иран двете състезания бяха под въпрос. Иранците атакуваха близките държави, като доста от летищата бяха затворени.

Сега обаче се смята, че обстановката позволява двата старта да се състоят.

Както “24 часа” вече писа в Абу Даби продават билети въпреки резервния план за старт на “Имола”.

Заради войната вече отпаднаха два старта от този сезон в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Бахрейн ще бъде компенсиран още този уикенд, като ще се кара на лагендарната писта в Малайзия “Сепанг”.

Пилотите вече отпътуваха за Малайзия.

“Астън Мартин” обяви, че и през следващия сезон за отбора ще карат Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Така 45-годишният испанец сложи край на слуховете, че може да се откаже от спорта. Отдавна 2-кратният световен шампион е рекордьор по стартове във Формула 1.

Доста изненадващо е оставането на Ланс Строл, като отново всичко е заради татко му Лоурънс, който притежава отбора. Канадецът постави няколко абсолютни антирекорда във Формула 1, като от цели 2 години не е завършвал цяло състезание. Той стана и първият в историята, който няма класиране за втория етап на квалификацията в над 100 състезания.

Доста сензационно изказване направи Серхио Перес. “Имам чувството, че ще се случи нещо трагично. Болидите този сезон са прекалено опасни”, категоричен бе Чеко преди състезанието в Малайзия.

Очаква се пък “Макларън” този сезон да стане първият екип в историята, който има над 1 милиард долара оборот.

