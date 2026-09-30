България - Полша е най-посетеният от всички 76 мача на Евроволей 2026

Българските фенове са шампиони на Евроволей 2026 за мъже. След изиграването на всички 76 мача от европейското първенство, което се проведе в четири държави - България, Италия, Финландия и Румъния, официалните данни на CEV са красноречиви. Най-впечатляващата публика е в София.

Най-посетеният мач от Евроволей 2026 за мъже е победата на България над бъдещия еврошампион Полша с 3:2 гейма в последния мач от група В на 16 септември - 13 186 зрители. Три мача на България са с повече зрители от финала на европейското първенство – срещите с Полша, Германия (12 198 зрители) и Украйна (11 689 зрители) са преди битката за златото в Милано между Полша и Франция (11 118 зрители), която е на пето място по посещаемост.

Всичките шест мача на България са в поп 10 на най-посетените срещи на Евроволей 2026. Вторият най-посетен мач е Финландия - Белгия с 12 338 зрители в Тампере. На трето място е осминафиналът България – Германия, а на четвърто е двубоят с Украйна. Другите три мача на “лъвовете” в София също са в челната десетка. България – Португалия е на 7-о място с 10 678 зрители. България – Израел е на осмо място 9865 зрители. Откриващият мач срещу Северна Македония е на 10-о място с 8892 зрители.

На 11-а позиция е друг мач от София – четвъртфиналът Полша – Германия, наблюдаван на живо от 7147 души. Така в топ 15 има общо 7 мача от София.

