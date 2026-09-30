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Младежите паднаха от Чехия, нямат шансове за европейско

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Нашите се опитват да спрат удар към вратата на Пламен Андреев. Снимка: Тв Екран

Младежкият национален отбор загуби шансове за поне плейоф в евроквалификациите, след като загуби с 0:1 от Чехия в Храдец Кралове. Надеждите ни бяха огромни, след като преди дни бихме милионната селекция на Португалия в Пазарджик. Така Португалия ще играе на финалите, а чехите влизат в плейофите. 

Фатална се оказа 54-ата минута, когато Машек бе изведен зад гърба на защитата ни и вкара в мрежата на Пламен Андреев.

Всичко приключи в 89-ата минута, когато Тодор Павлов, който вкара срещу Португалия, бе изгонен от полския рефер Кос.

Нашите владееха повече топката, но така и не отправиха само един точен удар във вратата на Кутни. В същото време чехите записаха 4 към Пламен Андреев.

Чехия: Ян Кутни - Филип Лисах, Микулаш Конечни, Адам Севински, Алберт Лабик (82-Иржи Мицек) - Хуго Сохурек (46-Павел Качор), Александър Бузек, Томаш Йелинек - Матей Син (88-Доминик Пех), Лукаш Машек (72-Тадеаш Вахучек), Вит Скъркон.

България: Пламен Андреев - Тодор Павлов, Валери Владимиров, Росен Божинов, Симеон Шишков - Асен Митков (63-Антоан Стоянов), Никола Илиев, Дамян Йорданов (83-Велиан Видолов) - Александър Маринов (63-Васил Казълджиев), Стивън Стоянчов, Георги Лазаров (75-Филип Гигов).

Нашите се опитват да спрат удар към вратата на Пламен Андреев.
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