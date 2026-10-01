Четирима от лазарета в "Дунав" пред завръщане, един на операция в петък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима от общо петимата футболисти на "Дунав" (Русе) в лазарета постепепно се оправят и поетапно ще влизат на пълни обороти към тренировъчния процес.

Лекуващите контузии в последните дни Марио Дилчовски, Стоян Предев, Митко Тодоров и Кристиян Бойчев са на финалната права на възстановяване.

26-годишният флангови нападател Денислав Минчев има планирана операция на коляното в петък.

"Ще преценявам моментното състояние на Марио, Стоян, Митко и Кристиян и дали някой от тях е готов за контролата с "Лудогорец" в събота в Разград, но едва ли и няма да избързвам. Със сигурност игрови минути ще запише новото ни попълнение, опорния халф Уилям Фонкеу, с който имаме договор до края на сезона", разкри пред "24 часа" старши треньорът на "Дунав" Георги Чиликов.