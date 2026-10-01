Цецо Соколов изкълчи глезен

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Бившият капитан на националния отбор по волейбол Цветан Соколов, който след 17 години супер успешен престой в чужбина се завръща в родния шампионат с екипа на "Дея" е изкълчил глезен по време на тренировка.

"Травмата не е особено сериозна, но е нужно време за възстановяване. Със сигурност Цецо ще пропусне контролата срещу "Локомотив Авия" в петък в зала "Младост", призна пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея Волей" д-р Александър Маджуров.

Бразилският център Витао и японският посрещач Косуке Хата имат здравословни проблеми от победните 2 контроли преди дни срещу "Берое" в Стара Загора, но има шансове да играят срещу "Локомотив Авия".

В първия кръг от сезон 2026/2027 в Супер Волей е градското дерби между "Дея" и "Нефтохимик" на 22 октомври в зала "Младост".

"Нафтата" се подготвя на макс, като се пуска от четвъртък до събота на силен турнир в Стара Загора с участието още на домакина "Берое", ЦСКА и сръбския "Войводина" (Нови Сад)