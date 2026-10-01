Голям скандал: обиденият Роналдо явно къса с националния на Португалия

След като Кристиано Роналдо остана резерва през целия мач срещу Норвегия (случи се за първи път от 18 г.), в лагера на португалския национален отбор възникна сериозно напрежение.

Поради решението на треньора Жорже Жезуш да не го пусне като титуляр и за следващия двубой срещу Дания, 41-годишният нападател, явно обиден, се скара с щаба, пропусна тренировки и напусна лагера предсрочно. Неговият частен самолет беше засечен да лети към Копенхаген и обратно към Испания.

Като последица скандалът предизвика мащабен медиен отзвук и спекулации за бъдещето му в националния отбор. Самият Роналдо обяви, че скоро ще разкрие цялата истина, докато федерацията и треньорът се опитаха да потушат напрежението, за да запазят фокуса на тима върху важния мач тази вечер.