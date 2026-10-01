Евгени Иванов: "Левски" е най-голямото ми предизвикателство

"Левски" е най-голямото ми предизвикателство. Това обяви легендата на българския волейбол Евгени Иванов, който пое поста спортен директор в "Левски".

„Предизвикателствата никога не са ме плашили. Напротив - аз ги обичам. А "Левски" е най-голямото ми предизвикателство. Това е така, защото историята на клуба в последните десет години е много сериозна и присъствието ми тук е много ангажиращо.

Надявам се да помогна на "Левски" да се развива в посоката, която е поел. В този клуб се гледа дългосрочно напред във времето, тъй като задачите, които са заложени не могат да бъдат изпълнени за година или за две. Трябва може би десетилетие.

Целта не се е променила - искаме "Левски" да има водеща роля в детско-юношеското направление в България, да има една устойчивост и да се превърна в емблема във волейболните среди. С мъжкия и женския отбор пък ще гоним успехи", заяви Иванов, който като състезател пожъна успехи с родния си ЦСКА.

"В момента не сме там, където трябва да бъдем, но за това си има обективни причини. Имаме много нови състезатели. Имаме такива, които не са били, а вече са с основна роля и ще трябва да станат титуляри. Тренираме здраво и се надявам еволюцията в играта да е такава, че да сме в оптималнa форма, точно когато е важно", сподели старши треньорът на мъжете на "Левски" Николай Желязков.

Основната цел за "сините" шампиони в последните 3 г. към този момент е подобрение в играта на всички елементи преди турнира за Суперкупата на България на 17 и 18 октомври в зала "Левски София".

"Винаги е прекрасно да си домакин. Феновете са ни помагали много през годините. Дано го направят и на този турнир. Ще дадем всичко от себе си", каза още Желязков. Под негово ръководство "Левски" спечели последните 3 издания на Суперкупата.

„Левски" е един голям клуб и желанието ни е да спечели всичко и навсякъде. Но преди всичко искам да започнем да играем качествен волейбол.

Работил съм на много места, но тук е уникално. Тренираме на 3 игрища и разполагам с петима треньори. Такова нещо трудно може да намерите", започна пък новият наставник на "сините" дами Драган Нешич.

"Искаме да вдигнем техническото качество преди всичко и това да помогне на женския национален отбор. Виждате какви технически проблеми имаме.

И със сигурност и "Левски", и "Марица" имат една голяма задача, а надявам се и всички клубове да са с нас, а именно да вдигнем нивото на женското първенство и да сме част от изграждането на националния тим, което е много важно за бъдещето.

Имаме много нови състезателки, но стиковката преди началото на първенството върви много добре. Правим много контроли с чуждестранни отбори. Това е една добра рецепта, която "Марица" прави и ние в "Левски" също искаме да опитаме да приложим.

Kлубът ни позволи да го правим. Ще имаме поне десетина качествени контроли срещи на високо ниво преди началото на сезона и това ме прави щастлив треньор", каза още Нешич.