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https://www.24chasa.bg/sport/article/23653846 www.24chasa.bg

В Германия в шок от Маркус Гиздол в ЦСКА

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В Германия приеха като шок назначаването на Маркус Гиздол за наставник на ЦСКА. Никой не очаквал това от специалиста, който бил спряган за завръщане в родината си, след като напусна турския “Кайзери”.

Със сигурност единият от двамата помощници, които се търсят, ще бъде българин.

В клуба все още не са определили точно какъв пост ще заеме бившият треньор на тима Христо Янев. Очаква се той да заеме място в спортно-техническата част, която и без това е достатъчно тромава, което показват и поредица провали в селекцията през последните години.

На стадион “Българска армия” пък върви асфалтирането на алеите около съоръжението с последния износващ слой. Така те станаха най-красивите в Борисовата градина.

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