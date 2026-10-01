Камара: Цолов бе по-бърз от мен

“Единственото, което ме спаси в Баку от Никола Цолов бе че нямаше достатъчно време да ме застигне. 5 минути му трябваха, не повече. Беше доста по-бърз от мен”, коментира лидерът във Формула 2 Рафаел Камара последния старт в столицата на Азербайджан.

В него Никола стартира от 11-а позиция и накрая се залепи до бразилеца и малко не му стигна, за да го задмине за победата.

Така Камара е със 7 точки преднина пред Никола две състезания преди края, като още няма официално съобщение дали ще се състоят, защото са в Катар и ОАЕ.

“Аз имам предимство, защото болидът ни е доста бърз на тези две писти. Смятам, че ще успея да запазя преднината си”, допълни Камара, който е в младежкия състав на “Ферари”.

Очаква се Рафаел през следващия сезон да кара във Формула 1 на мястото на Естебан Окон в американския тим “Хаас”. “Хаас” вече официално обяви, че се разделя с пилота си в края на сезона.

