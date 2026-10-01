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Асове на "Черноморец" аут за купата на България

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"

Двама от асовете на един от водещите отбори във Втора лига "Черноморец" отпадат за мача от първия кръг за купата на България срещу "Волов" в Шумен на 4 октомври, неделя.

Наказания за натрупани 5 жълти картона ще изтърпяват централния защитник Я Я Драме и плеймейкъра на бургазлии Красиан Колев.

След кратка почивка се завръща пресния младоженец Крис Добрев, както и Ростислав Костенски, който има ангажименти с юношеския национален отбор до 19 години.

За сефте в групата на "акулите" след операция на счупена костица на глезена през юли, точно преди старта на сезона ще попадне украинския халф Иван Брикнер.

"Тренира от 2 седмици, още не е напълно готов, но според ситуацията може да получи игрови минути.

За Крис Добрев и Ростислав Костенски ще решавам преди мача. В никакъв случай не подценяваме съперника", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Черноморец" Ангел Стойков.

Снимка: "Черноморец"

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