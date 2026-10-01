Асове на "Черноморец" аут за купата на България

Двама от асовете на един от водещите отбори във Втора лига "Черноморец" отпадат за мача от първия кръг за купата на България срещу "Волов" в Шумен на 4 октомври, неделя.
Наказания за натрупани 5 жълти картона ще изтърпяват централния защитник Я Я Драме и плеймейкъра на бургазлии Красиан Колев.
След кратка почивка се завръща пресния младоженец Крис Добрев, както и Ростислав Костенски, който има ангажименти с юношеския национален отбор до 19 години.
За сефте в групата на "акулите" след операция на счупена костица на глезена през юли, точно преди старта на сезона ще попадне украинския халф Иван Брикнер.
"Тренира от 2 седмици, още не е напълно готов, но според ситуацията може да получи игрови минути.
За Крис Добрев и Ростислав Костенски ще решавам преди мача. В никакъв случай не подценяваме съперника", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Черноморец" Ангел Стойков.