В Испания отново възхвалиха Хулио Веласкес

В Испания май много си харесват треньора на "Левски" Хулио Веласкес. И използват всеки един удобен момент да напишат по някой суперлатив за сънародника им, който няма каква да се лъжем, прави фурор със "сините", откакто пое тима.

Испанското издание AS излезе с обширен материал за специалиста от Саламанка. Вестникът обръща огромно внимание на постигнатото от Веласкес от началото на сезона. И как върна "Левски" в Европа 16 г. по-късно.

Ето какво пише AS за предводителят на "сините":

"Специалистът от Саламанка беше избран за най-добър треньор на сезона в България - награда, за която гласуват всички футболисти от Първа и Втора лига в страната.

Признанието идва след като той изведе водения от него "Левски" до титлата и беше на крачка от класиране в групите на Шампионската лига, отпадайки от АЕК в предварителната фаза.

Когато Хулио Веласкес пое юздите на "Левски", изглеждаше, че е изправен пред невъзможно предизвикателство. Прекъсването на хегемонията на "Лудогорец", който беше спечелил 14 поредни титли, изглеждаше като утопична мечта, особено при бюджет, почти пет пъти по-малък от този на "сините". Но с упорита работа се случи чудото, което мнозина смятаха за невъзможно, пише испанското издание.

Трябваше да минат 17 години, за да могат столичани отново да мечтаят. 17 години, в които отборът преминаваше през сезоните безславно, губейки всякаква надежда да се бори отново за първото място в България. Всичко това се промени с пристигането на Хулио Веласкес.

Представянето на отбора под негово ръководство беше впечатляващо: 25 победи, 6 равенства и само 5 загуби. Стадион "Герена" се превърна в непревземаема крепост с 15 домакински победи. Успехите на тима бяха подплатени и с индивидуални отличия, като бразилецът Евертон Бала стана голмайстор на първенството с 18 попадения.

"Левски" не смята да намалява темпото и през новия сезон. След като почти се класира за груповата фаза на Шампионската лига, отпадайки от АЕК - отбор с девет пъти по-голям бюджет - тимът започна новия сезон така, както завърши предишния: с пълна доминация. "Сините" вече имат осем победи, едно равенство и нито една загуба в изиграните девет мача от лигата, с голова разлика 21:4. Това им носи 25 от 27 възможни точки и лидерска позиция в класирането.

Равенството срещу "Ботев" (Враца) в последния кръг прекъсна най-добрата серия на отбора до момента. Преди това Левски беше записал осем поредни победи в първенството - постижение, рядко виждано в българския футбол, което испанският специалист успя да постигне", пише изданието AS.