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Заради своеволното напускане на националния Роналдо може да бъде глобен до 1000 евро

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Кристиано Роналдо е изправен пред наказание или глоба, след като напусна лагера на националния отбор без разрешение.

Според дисциплинарните разпоредби на Португалската футболна федерация, 41-годишният футболист е изправен пред отстраняване от мачове на тима за срок от един до шест месеца. Той може да бъде глобен и между 500 и 1000 евро.

Селекционерът Жорже Жезус обяви на пресконференция, че Роналдо ще пропусне мача срещу Дания на 1 октомври. Нападателят не игра в предишния двубой от турнира срещу Норвегия (2:1). След това нападателят обяви решението си да напусне националния отбор и обеща да разкрие причините за напускането си своевременно.

Жезус и ръководителят на Португалската футболна федерация Педро Проенса са се опитаха да убедят 41-годишния португалец да преосмисли решението си на летището в Копенхаген, но не са успели.

Роналдо има 234 мача за националния отбор и е отбелязал 146 гола. Той изведе Португалия до европейската титла през 2016 година и два пъти триумфира в турнира Лигата на нациите.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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