20 години без Начко Михайлов

БФС почете 20-ата година от кончината на легендата на Начко Михайлов.

"Днес се навършват 20 години от кончината на Атанас Михайлов - Начко. Българският футболен съюз отдава почит към паметта на легендарния нападател на Локомотив (София) и националния отбор, оставил незаличима следа със своя талант, неподражаем стил и обич към играта. Начко ни напуска на тази дата през 2006 г., едва на 57-годишна възраст.

Роден на 5 юли 1949 г. в София, Михайлов се превръща в един от най-разпознаваемите и обичани български футболисти. Изящната му техника, прочутият ляв крак и майсторските изпълнения на свободни и ъглови удари превръщат играта му в преживяване за публиката.

Името на Начко е неразривно свързано с историята на Локомотив (София). Той е сред водещите фигури в отбора, спечелил шампионската титла през 1978 г., а през 1979 г. е избран за Футболист №1 на България. Това признание идва в период, в който талантът му намира ярко потвърждение и на европейската сцена.

Незабравим остава двубоят срещу Монако на 24 октомври 1979 г., когато Михайлов отбелязва четири попадения в срещата за Купата на УЕФА. През същата европейска кампания той бележи и единствения гол за домакинската победа с 1:0 над Динамо (Киев), допринасяйки за достигането на „железничарите" до четвъртфиналите през пролетта на 1980 г. - най-големия европейски успех в клубната история.

Значим е и приносът му към националния отбор на България, за който записва 45 мача и 23 гола. През 1968 г. е част от състава, спечелил сребърните медали на Олимпийските игри в Мексико, а през 1974 г. представя страната ни на световното първенство във Федерална република Германия.

Две десетилетия след неговата кончина паметта за Начко продължава да свързва поколенията.

Поклон пред светлата му памет!", написаха от централата.