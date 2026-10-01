Продадоха за рекордна сума екип на Майкъл Джордан

Екипът на Майкъл Джордан от третия мач на финалите в НБА през 1998 г. беше продаден за 12,26 милиона долара, с което подобри рекорда за спортен артикул, свързан с великия баскетболист, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Този екип от шестия и последен сезон, в който Джордан печели титлата в НБА с "Чикаго Булс" (кампанията, известна като „Последния танц"), бе предложен за продажба от предприемача Райън Гоф и продаден чрез Joopiter, дигиталната аукционна къща на Фарел Уилямс. Така бе надминат предишният рекорд за вещ, свързана с Джордан, възлизащ на 10,091 милиона долара за екипа, носен в първия мач от същите финали.

„Малко предмети в историята на спорта олицетворяват величието така цялостно, както екипът на Майкъл Джордан от третия мач на финалите в НБА през 1998 г.", се посочва в обявата на Joopiter за търга, където артикулът бе с прогнозна цена между 10 и 15 милиона долара.

„Носен по време на „Последния танц"... той бележи кулминацията на ера, превърнала баскетбола в глобален културен феномен. Днес той се нарежда сред най-значимите спортни артефакти, носени по време на мач, които някога са излизали на пазара."

Макар и рекордна за вещите на Джордан, продажната цена на този екип е едва половината от сумата, платена за най-скъпия спортен артикул, носен по време на състезание, в историята на търговете. Този рекорд принадлежи на екипа, носен от легендарния бейзболист Бейб Рут по време на Световните серии през 1932 г. в мача, в който той предсказва своя хоумрън; този екип бе продаден за 24,12 милиона долара през 2024 г.