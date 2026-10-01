Ламин Ямал си изпроси екипи от Модрич и Перишич

Ламин Ямал използва 40-ата поредна победа на световния шампион Испания, за да попълни колекцията си от фланелки на известни играчи. Испанците разгромиха съперника с 4:1, като звездата на “Барселона” се разписа два пъти, а след мача бе забелязан да си тръгва с екипите на Лука Модрич и Иван Перишич.

Още на полувремето се вижда как се пазари Ямал за фланелката на първия. След двубоя пък се вижда как испанецът отива при Лука Модрич и иска неговата.

Ламин е запален колекционер на футболни фланелки. Най-ценната му е на Диего Марадона от сезона, когато великият аржентинец игра за “Барселона”. Той притежава и такава на Христо Стоичков.