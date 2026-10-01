Наказание за “Сити” най-рано около Коледа

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Наказанието на “Манчестър Сити” ще бъде най-рано преди Коледа, твърди английският вестник “Сън”.

Най-малко 12 седмици трябва да заседава независимата комисия, която да определи санкцията. Според различни източници най-леката може да е минус 80 точки и 100 милиона лири глоба.

Висшата лига потвърди, че клубът е признат за виновен по 114 от 115 обвинения. Информацията изтече преди седмица, но нямаше официално потвърждение. Грандът е направил фалшиви договори на стойност от 832,7 милиона лири през периода, когато е нарушавал правилата. Това е най-често срещаната измама. На хартия се представя договор със спонсор, а той дава доста по-малка сума. Останалото се покрива от собствениците, което е забранено.

От “Манчестър Сити” бяха категорични, че ще обжалват всяко едно решение, което се вземе за наказание на отбора.