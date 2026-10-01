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Новият селекционер на България извика още един нападател

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Атанас Илиев Снимка: ЦСКА 1948

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна от новия селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на "трикольорите".

Атанас Илиев има 16 мача с националната фланелка, в които отбеляза три гола и асистира за два. Най-запомнящият се момент на нападателя е попадението му във вратата на тогавашния европейски шампион Италия през септември 2021 година.

Националният отбор ще замине за Рейкявик в 9:00 ч. в петък, 2 октомври, с чартърен полет от Терминал 2 на летище "Васил Левски" София.

Атанас Илиев Снимка: ЦСКА 1948

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