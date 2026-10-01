"Ботев" пуска билети по 1 евро за мача със "Славия" - жест към Филипов, за да се напълни Колежа

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"Ботев" (Пд) пусна билети по 1 евро за мача със "Славия" в събота, 10 октомври в памет на президента на клуба Илиян Филипов.

"Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион "Христо Ботев" пълен с фенове до краен предел. Затова взехме решение - цената на билетите за мача със Славия за всички сектори ще бъде 1 евро", написаха на официалната си страница във Фейсбук "жълто-черните".

Билетите за мача, който е 20 часа, вече са в продажба в клубния магазин и онлайн.

Закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти ще важат за мача.

"Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев", написаха още от клуба.

Илиян Филипов беше убит на 30 октомври малко след полунощ пред жилищна сграда в пловдивския квартал "Христо Смирненски". 20 часа по-късно полицията в София задържа 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за извършител на престъплението. Към момента обаче няма официално потвърждение от полицията или прокуратурата за ареста.

Дни преди убийството в интернет и чрез различни медии Илиян Филипов влезе в размяна на реплики с президента на "Славия" Венцеслав Стефанов.

Двамата не бяха съгласни за повиквателните в националния отбор. Стефанов заяви, че не разбира защо Кристиан Балов (бивш футболист на "Славия" не е повикан за сметка на Асен Чандъров от "Ботев" (Пловдив). В типичния си стил той ги нарече съответно Лондон и Лом.

"Г-н Стефанов сравнил Чандъров и Балов с Лом и Лондон. Не знам защо, но имам чувството, че той доста по-добре познава Лом, отколкото Лондон", отговори Филипов.

Това бе и последната му публикация в социалните мрежи, преди да бъде убит в ранните часове на 30 септември.

Миналата година Венци Стефанов и Илиян Филипов имаха и друга, много по-сериозна разправия. Тя започна преди мач на "Славия" и "Ботев", когато Стефано обвини Филипов, че е пратил хора при футболиста на белите Лазар Марин, за да уреждат изхода на срещата. Финално Филипов заведе дело срещу президента на "Славия" за клевета, а мачът завърши наравно.