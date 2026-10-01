Над 12 000 участници от 70 държави ще застанат на старта на Wizz Air Sofia Marathon 2026

Над 12 000 души от 70 държави са заявили участие в 43-ото издание на Wizz Air Sofia Marathon, който ще се проведе на 10 и 11 октомври в столицата. С това най-голямата спортна надпревара на София се изравнява по мащаб с маратони като Болоня, Брюж, Севиля, Лийдс, Единбург и др.

Тазгодишното издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци присъстват в стартовия списък, което е с 50% повече спрямо предходното издание, а общият брой на регистрираните състезатели през 2026 г. е двойно по-висок спрямо всяка от предходните две години.

"Тази година значително надскочихме миналогодишния рекорд по брой участници, но за нас този мащаб е още по-голямо основание да работим за това събитието да бъде добре организирано за живущите в града, отбеляза на специална пресконференция днес Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление "Образование, спорт и младежки дейности".

"София многократно е доказвала, че може да бъде домакин на събития от такъв ранг. Имаме доказателство с Giro d'Italia тази пролет, волейбол и бокс - ставаме все по-добри - вече не само като свидетели и участници в тях, но и като организатори. С участници от 70 държави София става любима спортна дестинация на множество чужди граждани, което е огромен повод за гордост. По трасето и в двата състезателни дни ще видим много деца и семейства, затова призоваваме всички да излязат по улиците, да приветстват и да подкрепят бегачите".

"Радостна новина за нас от този ден е, че спортният директор на маратона и бегач от елита на родната ни атлетика Милица Мирчева ще поведе колоната на 5 км в откриващия маратона ден събота, 10 октомври. Това ще бъде една символична кулминация в организацията тази година, защото работим усилено по нея от самото начало на 2026 г. и положихме старание всеки детайл на състезанието да бъде още по-добре обмислен и организиран, така че бегачите да се чувстват комфортно и да се съсредоточат върху най-важното - трасето и своето представяне", съобщи Анатоли Илиев, главен организатор на маратона от Асоциация "Спорт в свободното време".

Илиев допълни, че тази година организаторите са се погрижили участниците да получат изцяло нова гледна точка към Софийския маратон и да опознаят София отвъд трасето. За първи път те ще могат със своя стартов номер да посетят безплатно четири знакови културни обекта – Национална галерия „Двореца", „Квадрат 500", Музея за християнско изкуство и Регионалния исторически музей – София. Четирите културни обекта ще бъдат отворени за маратонците на 9, 10 и 11 октомври, а посещенията ще бъдат отбелязани със специален печат на гърба на стартовия номер. Така хиляди международни и български участници ще получат възможност да открият София в нова светлина – не само като домакин на голямо спортно събитие, но и като културна и туристическа дестинация.

Като вече установен стандарт през последните две години, организаторите са подготвили и възможности за подкрепа на състезателите по трасето, както и развлекателна програма за публиката и семействата. Тази година са предвидени девет развлекателни зони в близост до подкрепителните пунктове, където ще има музика и активности за зрителите, а докато бегачите са по трасето, на площада в старт-финалната зона също ще тече атрактивна програма.

Маратонът продължава и своята социална кауза. Част от средствата от тазгодишното издание ще бъдат насочени към подкрепа за 8-годишния Христо Христов с детска церебрална парализа, който се нуждае от спешно лечение в Германия. Събитието традиционно дава възможност за участие и на хора в неравностойно положение и деца с увреждания, които застават на старта заедно с останалите участници.

Състезателната програма ще събере 25 елитни атлети от различни националности. На българска земя се завръщат и миналогодишните победители на 42 км при Шедрак Кимайо при мъжете и Чеуангат Санг при жените. Общият награден фонд е над 30 000 евро, предвидени са и специални бонуси при постигане на резултат под 2.13 ч при мъжете и под 2.33 ч при жените.

„Тази година очакваме много силно състезание. При осем от елитните състезатели личните резултати са в диапазона 2.09–2.15 ч. Това означава, че можем да станем свидетели на много бързо бягане и евентуално на атака на рекорда на трасето", сподели спортният директор на маратона Милица Мирчева. Тя отбеляза и силното българско участие при жените в лицето на Маринела Нинева, за която има сериозни очаквания за представянето в маратонската дистанция.

" Вярвам, че не е далеч моментът, в който ще има и българска победа на дългите дистанции", изрази своята лична прогноза Мирчева.

За да бъде подобрена организацията на състезанието, тази година 10-километровата дистанция ще се проведе още в първия състезателен ден – 10 октомври, заедно с масовото бягане на 5 км. Дистанциите 21 км, 42 км и щафетата ще бъдат в неделя, 11 октомври. В трасето тази година няма промяна. На двете дълги дистанции за се записали общо над 5000 участника, близо 4000 са на 10 км, 2300 на 5 км и на новата щафета - над 120 човека. Сред тях има и над 150 корпоративни заявки за участие на фирмени отбори.

"Апелираме за доброто отношение и разбиране от страна на гражданите в двата състезателни дни, за да можем да дадем поне веднъж в годината път на бегачите. Ще има реорганизация на обществения транспорт и затворени улици. В съботния ден това ще се случи само в обхвата на центъра, а в неделя затваряме голямото трасе в посока Света Троица и Люлин", призова Николай Стоилов, технически директор на маратона.

По трасето ще бъдат разположени осем подкрепителни пункта с храна и напитки, а организаторите очакват жителите и гостите на София да излязат по маршрута, за да подкрепят участниците. "Подкрепителните пунктове са ключова част от организацията на едно състезание от този мащаб. Както и миналата година високо мотивирани служители от престижни компании ще застанат на тези позиции. Всеки пункт освен свой собствен облик, ще предлага храна, изоточнина напитка, сладко, солено, всичко ще бъде предоставено. В близост до пунктовете ще видим и множество други атракциони, концерти, гайдари, тъпанджии, които се надяваме да зарадват столичани в неделния ден", сподели Георги Станоилов, основател на движението 5 км рън и координатор на подкрепителните пунктове.

Начало на маратонската седмица ще бъде дадено още на 6 октомври (вторник) с традиционното съпътстващото надпреварата изложение Маратон експо, което ще посреща участници и посетители в продължение на шест дни – от 6 до 11 октомври. Експо зоната ще бъде разположена на паркинга на пл. "Ал. Батенберг" срещу Националната художествена галерия непосредствено до старт-финала.

Сред изложителите ще бъдат производители на спортна екипировка, хранителни добавки и аксесоари, представители на спортни организации и клубове и други компании и организации, свързани със спорта и активния начин на живот. Посетителите ще могат да разгледат нови продукти, да получат професионални съвети и да се подготвят за състезателния уикенд.